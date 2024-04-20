康城12B期PARK SEASONS首賣168伙　30組大手買家到場

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS今日（20日）開售168伙，當中入場費454.1萬元，屬一房間隔。項目截收4,000認購登記，以首輪發售168伙計，超購近23倍。



【11:00】

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截收4,000認購登記，以首輪發售168伙計超購近23倍。該批單位售價介乎450至700萬元，全數低於800萬元。

今輪PARK SEASON有4成準買家為向隅客，其餘6成為新買家。同時亦有20至30組大手買家出席。

至於12A期至今沽出570伙，約88%單位，套現逾36.4億元，當中平均呎價逾1.4萬元。

【10:45】現場所見，約有逾百名準買家及代理到場排隊登記，當中亦不乏年輕及家庭客。

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入場一房454.1萬元起

首輪發售的168伙戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔40伙、兩房連開放式廚房佔88伙、兩房連梗廚佔40伙。折實呎價由13,969元至15,530元，折實平均呎價14,632元。折實市值10.5億元。

當中，入場單位為第2A座11樓E單位，屬一房間隔，實用面積322平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價454.1萬元，折實呎價14,102元。另最低呎價單位為第2A座11樓C單位，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積453平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價632.8萬元，折實呎價13,969元。