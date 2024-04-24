資策高臨開價首批52伙　入場一房戶折實479.2萬　折實均呎19388元

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨今日（24日）公佈首張價單，首批提供52伙。首批最平的入場單位為一房戶，折實售價479.3萬元，折實均呎19,388元。高臨首批單位均呎較4年前同區新盤本木的首批50伙的均呎23,928元，大幅低近19%。



首批52伙戶型涵蓋一房至三房，一房提供21伙，實用面積269至278平方呎，兩房提供28伙，實用面積377至423平方呎。三房提供3伙，實用面積545平方呎。

入場單位479.3萬起 呎價17818元

入場一房單位A1座12樓F室，實用面積269平方呎，扣除最高折扣15%後，折實價479.3萬元，呎價17,818元。該單位為首批折實價及呎價最低的單位。

入場兩房單位A1座18樓E室，實用面積378平方呎，扣除最高折扣15%後，折實價705.4萬元，呎價18,661元；入場三房單位A2座15樓A室，實用面積545平方呎，扣除最高折扣15%後，折實價1149.5萬元，呎價21,092元。

首張價單屬「高鐵臨門起動價」 元朗價買市區樓

資本策略地產副常務董事（住宅銷售）畢子鴻形容首張價單屬「高鐵臨門起動價」，單位集中項目中高層單位，提供三種付款方式予買家。預告將於本周五對外開放示範單位參觀，由於目前單位較市場兩成折讓，預告日後將會提價加推。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，首張價單開價屬「元朗細價樓價，但呢到（高臨）係市區」。

左起︰資本策略地產執行董事何樂輝、資本策略地產副常務董事（住宅銷售）畢子鴻。（黃祐樺攝）

同區本木2020年推50伙 折實呎價23,928元

參靠項目同區近年新盤開價，本木於2020年10月推出，首批提供50伙，折實平均呎價為23,928元。而鄰近旺角區ONE SOHO於2021年4月推出，首批提供68伙，折實平均呎價為21,538元；千望於2021年4月推出，首批提供30伙，折實平均呎價為22,544元；雋薈 於2021年12月推出，首批提供70伙，折實平均呎價為24,179元。

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨。

全盤259伙 戶型涵蓋一房至三房

項目設有259伙，戶型涵蓋一房至三房，當中單位實用面積232至1,589平方呎。當中一房佔64伙，面積269至278平方呎；兩房佔137伙，面積374至423平方呎；三房佔43伙，面積545至707平方呎。另外亦設有特色單位佔15伙，面積由232至1,589平方呎。

另住宅大樓設有商業基座，共設9層，總樓面約12.6萬平方呎，每層樓面面積約1.4萬平方呎，預計將劃分寫字樓及零售區域。

↓↓A1座18樓A室單位↓↓

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