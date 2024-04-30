何文田朗賢峯IIB期加推134伙　折實均價22715元　入場一房718.2萬

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯第IIB期今日（30日） 加推第5號134伙， 折實平均呎價為22,715元，一房入場費718.2萬元。



加推134伙 一房入場費718.2萬元

該批第5號價單涉134伙，扣除最高折扣18%，折實售價由718.2萬至2030.7萬元，折實呎價由18,558元至27,219元。當中，最低售價及呎價單位為第5B座2樓C單位，實用面積387平方呎，屬1房單位，折實價為718.2萬元，折實呎價為18,558元。

參考對上一張第4號價單150伙，折實平均呎價為22,122元，即第5號價單較對上一張貴2.7%。 不過，發展商表示由於加推單位座向、樓層及景觀略有不同，是次屬原價加推。

何文田站上蓋項目朗賢峯。何文田站上蓋項目朗賢峯。

兩期由5座大樓組成 合共990伙

項目分2期發展，由5座住宅大樓組成，其中第IIA期屬第1至3座、第IIB期括第5A及5B座、第6A及6B座。第1至3座標準樓層4至7伙，另第5A、5B座及第6A、6B座標準樓層共6伙。

當中戶型涵蓋一房至四房，實用面積377至2,572平方呎。當中一房佔198伙，面積377至388平方呎；兩房佔372伙，面積482至685平方呎；三房佔281伙，面積757至994平方呎；而四房戶佔60伙，面積1,271至1,433平方呎。另外亦設有四種特色單位，涉及為平台、頂層、高層，以及頂層天台戶，面積由340至2,572平方呎，各涉及45、16、6、12伙。