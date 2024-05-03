高臨今首輪賣104伙、暫沽53伙　頭籌買家3800萬買五伙

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨今日（5月3日)以價單形式首輪銷售104伙，另同日招標賣6伙。項目最終截收3,000票，超額認購27.8倍。當中入場單位折實售價479.3萬元。



【22:05】暫沽53伙、A組大手時段佔28伙

資本策略地產執行董事何樂輝表示，截至晚上9時，高臨暫有53伙獲認購，其中A組大手時段佔約28伙，佔今日推售的標準分層單位數目51%。

【18:57】頭籌買家3800萬買5伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行頭籌買家斥資逾3800萬購入高臨五伙，包括1伙三房，2伙兩房及2伙一房戶。

【18:45】代理：錄兩組大手客各買5伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局連續6次議息維持息率不變，顯示息口已見頂，有助提昇買家入市信心，今日高臨A組該行出席率達8成，其中一組客打算斥資約近4,000萬元購入五伙。

美聯物業高級營業董事謝嘉誠表示，預計「高臨」首日銷情理想，可沽出大部分單位。當中準買家有約5成為投資客，料租金回報約4厘。錄大手客擬斥資約3,300萬元購入五伙作為投資及自住之用。

【15:41】招標沽5伙連平台特色戶

項目以招標沽出5伙連平台特色戶，成交售價介乎於618萬至687.9萬元，呎價由26,638至29,651元不等。最高成交價及呎價單位為A2座12樓E室，實用面積232平方呎，屬連286平方呎的平台一房戶，成交價687.9萬元，實用呎價約29,651元。

首輪價單銷售104伙 入場費479.3萬

是次首輪銷售104伙，折實價479.3萬元至1,783.8萬元，折實呎價17,633至25,231元。當中，入場一房單位A1座12樓F室，實用面積269平方呎，扣除最高折扣15%後，折實價479.3萬元，呎價17,818元。

全盤259伙 戶型涵蓋一房至三房

項目設有259伙，戶型涵蓋一房至三房，當中單位實用面積232至1,589平方呎。當中一房佔64伙，面積269至278平方呎；兩房佔137伙，面積374至423平方呎；三房佔43伙，面積545至707平方呎。另外亦設有特色單位佔15伙，面積由232至1,589平方呎。

另住宅大樓設有商業基座，共設9層，總樓面約12.6萬平方呎，每層樓面面積約1.4萬平方呎，預計將劃分寫字樓及零售區域。