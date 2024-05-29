恒地紅磡THE HADDON上樓書　項目最快聽日開價　首推不少於91伙

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH第四期THE HADDON今日（29日）公佈項目售樓說明書，項目提供453伙單位，當中一房戶提供351伙，佔全盤77.5%。另設有平台及頂層特色戶。



項目全盤提供453伙單位，當中標準單位為433伙，實用面積由223至430平方呎；當中一房單位佔351伙，實用面積約223至369平方呎；兩房單位提供62伙，實用面積由309至417平方呎；三房單位提供20伙，實用面積大約392至430平方呎。另設平台及頂層特色戶，實用面積255至642平方呎，共佔20伙。

項目最快聽日開價 首張價單推出不少於91伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快聽日開價，料不少於兩成單位涉及91伙，定價參考必嘉坊第二期迎匯及第三期GREENWICH，料每呎售價將不少於2萬元。另又透露最快周末對外開放示範單位。

另外，今日差估處公布最新4月份樓價指數連升兩個月。林達民表示數據有滯後，認為今年仍然屬於去貨年，仍需待新盤庫存量再消化。但他預計今年年底或明年屬樓價「走勢幾好嘅一年」。

一房單位佔77.5% 最細單位為223平方呎

項目提供453伙，首度不設開放式戶，戶型涵蓋一房至三房，以及少量特色單位，主打一房及兩房單位。當中，最細單位為5樓N室，實用面積為223平方呎，屬一房間隔，連56平方呎平台。而最大單位為29樓N室，實用面積為642平方呎，屬三房間隔，連590平方呎天台，以及173平台，單位平台內設有私人樓梯可供住客上落天台。