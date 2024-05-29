天水圍半新盤放盤1年終易手 三房戶累劈價210萬元 4年貶值16%
撰文：李明珠
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新盤以低價策略吸客，拖累同區二手樓價。天水圍半新盤Wetland Seasons Park一伙三房單位放盤1年後才以548萬元沽出，呎價10,518元。原業主一手買入損手108萬元離場，單位貶值16.4%。
利嘉閣助理分區經理林英傑表示，該單位為Wetland Seasons Park 6座中層B1室，實用面積521平方呎，三房間隔。原業主早於去年5月放盤，當時叫價758萬元，但其後因樓市走勢一路向下，而且同區亦有新樓盤以低價推售，故持續減價放售。最終於今日成功以548萬元易手，累減210萬元約27%，折合呎價10,518元。
2020年一手買入貶值逾16%
根據資料，屋苑對上一宗同類成交為1期22座5樓A2室，實用面積538平方呎，屬三房間隔，於今年1月以618萬元成交，呎價11,487元。即是次成交價較4個月前同類單位低出11%。
原業主於2020年以約656.2萬元一手買入單位，持貨4年轉手帳面虧損108萬元，期内貶值16.4%。
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