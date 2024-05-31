代理入市︱悅興羅守耀太太增持舖位　3500萬「筍價」購中環地舖

地產市道回暖，不乏地產代理「親身落地」增持手上物業。悅興地產羅守耀太太鄧嘉玲新近以「筍價」3,500萬元買入中環地舖，買入價較叫價低出5,800萬元，劈價近四成。



中原（工商舖）高級區域營業董事蔡德寶表示，是次易手舖位為中環域多利皇后街14號地舖連閣樓，涉及面積約1,200平方呎（未核實），當中地舖約800平方呎及閣樓約400平方呎。

原業主早前以約5,800萬元叫價放盤，由於持貨多年，因近期有意套現換貨，加上新買家可以特短成交期交易，故業主願意調低叫價售出。舖位新近以3,500萬元成交，較原叫價折讓近四成，折合平均呎價約2.9萬元。舖位目前租客為大眾財務，月租約10餘萬元，以連租約形式交易，料新買家石享近3.5厘租金回報。

據知， 原業主2003年以1,350萬元買入上述舖位，持貨11年舖位升值2,150萬元，即160%。

過去4年斥20億元入市

蔡德寶續指，悅興地產羅守耀及鄧嘉玲夫婦於過去4年疫情期間積極入市，趁低吸納多項優質地產項目作長線投資，涉及金額約20億元，當中於去年率先斥資約9億元購入山頂加列山道59號，其後多番購入市區優質基座及舖位項目。

當中包括，銅鑼灣霎東街15號OLIV基座部份連地舖至3樓及大型戶外廣告位，成交價約3億元；中環域多利皇后街5至8號地下A、B1、B2及E號地舖，作價1.8億元；銅鑼灣禮頓道58至60號地舖，成交價約1.2億元；以及油麻地彌敦道526號寶翠大樓地下03A號舖連閣樓(與窩打老道交界)，作價約7,500萬元等。