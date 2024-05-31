金朝陽希雲大廈獲批延長拍賣3個月　惟強拍底價不變

金朝陽集團（0878）併購17年的銅鑼灣希雲大廈，4月17日進行強拍程序，底價為24.25億元。不過金朝陽集團沒有派代表到場競投，最終項目沒有獲買家出價，物業遭收回，「流拍」收場，成為本港第四次強拍流拍個案。



金朝陽集團亦向土地審裁處作出延長申請，延長舉行進一步拍賣日期3個月，自2024年5月29日起至2024年8月29日；及下調底價以與該地段之當前市值一致。



金朝陽集團併購17年的銅鑼灣希雲大廈，最終無人承價、流拍收場。（柳英傑攝）

土地審裁處：拍賣延長3個月 惟強拍底價不變

據土地審裁處顯示， 銅鑼灣希雲大廈拍賣獲延長3個月至今年8月29日，但拍賣底價未有按發展商要求下調，即維持以24.25億元再次進行強拍。

就有關情況《香港01》向金朝陽查詢，公司表示沒有回應。

重建後市值僅21億、低於強拍底價24.25億

事實上，金朝陽集團早前已發公告表示，集團經審慎考慮香港現時之經濟狀況及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續向下調整後，最終決定不在拍賣中作出投標。又指根據威格斯編製之估值報告，於2024年2月29日，該地段（即整幢希雲大廈）於重建後之市值為約21億元，其乃低於底價24.25億元。

金朝陽集團早於2019年申請強拍，當時集團持有80.04%業權，而直至強拍審訊時持有業權增至84.04%，仍有約19伙物業未能收購。