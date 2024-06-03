新盤周末錄26宗成交　按周跌6成　PARK SEASONS1361萬連沽兩伙

過去周末兩日（6月1日、6月2日）新盤市場錄得26宗成交，較上周的67宗下跌逾六成。總計撤辣後新盤市場累沽出7,545伙。



會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS 周末連沽2伙，吸金1361.8萬元。整個SEASONS系列至今售出761伙，套現近48億元。

涉及單位為PARK SEASONS第2A座51樓D室，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積436平方呎，成交價為655.5萬元，呎價15,034元。另一伙為第2A座10樓B室，屬兩房連梗廚間隔，實用面積496平方呎，成交價為706.3萬元，呎價14,240元。

至於同系啟德MIAMI QUAY I亦沽一伙，涉及為第1座21樓A室，屬三房套連梗廚及工作間連洗手間間隔，實用面積716平方呎，以1844.9萬元沽出，呎價25,767元。項目自現樓重售後三周內累沽31伙，套現近3.9億元。

佳明明翹匯沽一伙三房套 造價近1500萬

佳明（1271）旗下青衣明翹匯亦沽一伙，涉及為1座2樓A室，屬三房套連多用途房及洗手間間隔，實用面積807平方呎，成交價為1,419.1萬元沽出，呎價為17,585元。至於新買家為荃灣換樓客，參觀現樓後即購入單位作換樓之用。項目今累沽36伙，套現約5.41億元。另尚餘最後6間分層單位，另加全區唯一6伙頂層複式戶。

星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後亦沽1伙，涉及為26樓D室，三房一套間隔，屬「樓王」級別，實用面積909平方呎，連803平方呎天台與109平方呎平台，成交價1,636.2萬元，呎價18,000元。至於買家為兩父子，居住於元朗區多年。發展商表示，項目於五月累沽14伙，套現逾1億元。

明翹匯。

嘉里緹外年內暫沽14伙 總套現金額突破50億

中洲置業旗下火炭大型新盤星凱 ‧ 堤岸亦沽一伙，涉及為2座26樓H室，實用面積259平方呎，屬開放式設計，成交價為511.3萬元，呎價19,741元。項目開售至今累售1,160伙，佔全盤1,335伙近87%。

另外市場亦錄零星大額成交，嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，以1.9億元連車位招標沽第6座3樓A室分層大宅，實用面積為3,765平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，呎價約50,465元。項目目前累售14伙，總成交金額為51.5億元，平均成交呎價約64,000元。