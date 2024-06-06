奧運站瓏璽四房4000萬沽　豪宅業主13年勁蝕1189萬　低估價逾14%

二手市場續以蝕讓成交為主，連豪宅市場亦難逃蝕讓。奧運站瓏璽一伙四房雙套單位新近以4,000萬元沽，低估價最多逾14%。原業主持貨近13年，轉手都需要帳面損手逾兩成離場。



中原地產分行首席分區營業經理黃家全表示，是次成交為奧運站瓏璽1座高層A室，實用面積1,463平方呎，屬四房雙套房間隔，另設工人套房，單位座向西南方，可望海景。單位單位最初在今年3月以4600萬元叫價放盤，最新以4,000萬元沽出，呎價27,341元。

奧運站瓏璽。（資料圖片）

低估價最多逾14%

參考同類單位於去年12月初沽出，涉及為1座高層A室，實用面積相同，當時成交3,950萬元，呎價為26,999元，反映單位過去半年未見有太大波幅。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為4,587萬元，而恒生估價則為4,236萬元。即最新成交價較估價低出5.9%至14.7%。

至於，原業主於2011年8月以5,189萬元連車位買入，持貨近13年，是次不連車位轉手帳面亦需蝕讓1,189萬元， 單位期內貶值22.9%離場。