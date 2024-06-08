樓市平穩健康喜見房住不炒　撤辣決定非常正確　樓市升跌預期之中

「樓市三個月見真章！」這是筆者在今年3月中撰寫文章所指出的重點見解。當時是港府宣布樓市全面撤辣後的三個星期左右，樓市交投大幅攀升，新樓成交急升超過10倍，市場態度出現180度轉彎，因為沒有人想得到港府會全面撤辣，坊間的預測頂多只是減一半辣而已。對於港府這個果斷英明的決定，筆者當然表示讚賞。市場立刻由悲觀轉為樂觀，幾乎所有樓市專家均預測今年樓價有5%至15%的升幅。



當時的筆者並沒有與市場持同樣看法，堅持今年樓價只會上落5%左右，理由是樓市仍然供過於求。根據差餉物業估價署的數據顯示，今年的新樓落成量高達22,300伙，供應量為近20年新高，明年也將進一步攀升至25,500個新樓入伙，而未來3至4年的潛在新樓供應量有112,000個。盡管新盤在2月份撤辣後的3個月沽出了約7,300伙，創出了新高，也帶來了驚喜，但是要消化以上龐大的數字又談何容易呢？

筆者比較幸運 預測常符合預期

我是屬於比較幸運的一個，多年來對樓市的預測幾乎都能符合預期。不愛撰寫譁衆取寵的文章，沒有語不驚人誓不休的言論，一貫忠於事實的報導和中庸之道的作風，倒也開始慢慢受到讀者歡迎。我們正處於一個大時代，面對嚴峻的國際形勢和日新月異的科技變化，使我們這些從事傳統行業者無所適從，因此更應該採取穩健作風，對後市要持審慎樂觀態度。

近來樓市成交放緩，外界又轉趨看淡，筆者反而認為不必過於擔心。樓市全面撤辣，自然會吸引大量購買力進場，尤其是那些變得不用支付額外印花稅的內地優才和專才。當時「樓市三個月見真章」的意思，就是形容樓市三個月後將回歸平淡，這可不是馬後炮。不出筆者所料，地產商求量不求價，繼續減價促銷，一方面讓資金盡快回籠，另一方面讓產業鏈繼續滾動，可謂一舉多得。至於後市將如何發展？筆者覺得是好淡爭持的局面，市場會有創新高的新樓成交，也會有創新低的銀主盤成交，慶幸的是，炒風沒有再次出現，香港真正進入「房住不炒」的新局面。

好淡爭持 變幻是永恆

香港是國際金融中心，外資對香港的觀點自然也必須重視，有人看好有人看淡十分正常。近期「香港玩完」的言論使摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）一舉成名，他指香港經濟正面對 3 大挑戰：（1）經濟基礎正在削弱；（2）中美關係日趨緊張正影響香港；（3）正喪失政治自主權。說來說去就是政治影響了經濟，言論其實屬於老生常談，沒有新意，反而是其出位言辭讓他的名字變得街知巷聞。

另一位更有知名度的投資專家、「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）則相信「香港仍未玩完」，並聲稱對現時圍繞香港的悲觀情緒感到驚訝。他在上周訪港期間，與多位商界人士會面後指出，香港營商環境的基本精神仍然活躍，「我看到了同樣的忙碌、同樣的野心和同樣的成功決心。」不過他同時也警告：「如果不與時俱進，香港就有被拋在後面的風險，」

麥樸思看好香港，我們更加要相信香港。南金融、北創科並駕齊驅，通過大力發展金融產業，擁抱創新科技和AI技術，來配合中國雄心勃勃的鴻圖偉略，也更加鞏固香港作為中國通往世界的橋樑作用。未來的日子，不管要面對多少困難，無論將面臨甚麼變化，香港都會一直蛻變創新，勇往直前，成就另一個輝煌，因為變幻就是永恆！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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