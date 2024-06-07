元朗大廈3年勁蝕兩成半　買家租樓不成　經代理介紹轉軑「上車」

樓市租盤短缺，有部分租客見市況回落至合適水平，故「租轉買」入市。元朗區有買家原先打算租樓，惟見區內租盤短缺，經代理介紹下轉軑入市「上車」買入元朗大廈一個高層單位。該單位由2021年以370萬元買入，新近以278萬元沽出，即單位三年大幅貶值近兩成半。



美聯物業分行區域經理翟安暉表示，是次成交單位為元朗大廈高層G室，單位實用面積313平方呎，屬一房間隔。原業主早前以300萬元叫價放盤，因應市況減至278萬元沽出，呎價近8,881元。

據了解，原業主於2021年7月以370萬元買入單位，持貨近三年帳面蝕讓近92萬元，單位期內貶值24.86%。

↓↓元朗大廈高層G室↓↓

租樓不成 轉軑「上車」

新買家為區內租客，早前在區內一直物色心儀租盤，惟元朗區內租盤極為缺盤。代理隨即介紹有裝修筍盤予新買家，同時提供每月按揭供款等詳情，故立即經代理相約業主睇盤還價，最終成功轉軑入市「上車」。