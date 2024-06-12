上商堅尼地城「吉喆」今賣81伙　即日標沽2伙吸金逾5600萬｜持更

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區堅尼地城及摩星嶺住宅新盤吉喆，今日（12日）展開首輪銷售，當中以價單形式賣78伙，另外即日招標3伙。



【16：00】 逾50名準買家及代理排隊

現場所見，約有逾50名準買家及代理於售樓廠外排隊。

【15 ：37】吉喆即日招標沽2伙吸金逾5600萬

項目即日招標沽2伙，吸金逾5,600萬元，同屬三房間隔。成交單位屬高層A室及B室，實用面積分別為1,012及821平方呎，成交價3,196萬元及2,458.6萬元，呎價31,581元及29,946元．

全盤提供173伙 標準戶型一梯10伙

項目全盤提供173伙單位，標準戶型一梯10伙，共用三部升降機。單位實用面積由206至1,012平方呎；當中開放式單位佔90伙，實用面積約206至297平方呎；一房單位提供50伙，實用面積由369至406平方呎；兩房單位提供14伙，實用面積大約524平方呎；三房連套廁單位提供19伙，實用面積由821至1,012平方呎。