大鴻輝德輔道西尚逸涉161伙　最細平台特色戶177呎　48小時內開價

大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，今日（18日）上載項目售樓說明書。尚逸全盤提供161伙，實用面積由177至666平方呎，戶型涵蓋開放式至三房戶型，主打一房。發展商表示， 項目預計將於48小時內公布首張價單。



全盤提供161伙單位

項目共提供161伙單位，標準樓層一梯5至7伙，共用兩部升降機。全盤實用面積由177至666平方呎；當中開放式單位佔38伙，實用面積約213至215平方呎；一房單位提供89伙，實用面積由268至286平方呎；兩房單位提供19伙，實用面積大約389平方呎；三房單位提供10伙，實用面積由474至666平方呎。另設5伙平台特色戶，實用面積由177至351平方呎。

最細一伙177平方呎連平台戶

當中，最細一伙為5樓C室，實用面積177平方呎連39平方呎平台，屬開放式間隔。另最大一伙為33樓B室，實用面積666平方呎連560平方呎天台，屬三房間隔，內置樓梯上落。

最大一伙連平台戶雖設418呎平台 惟劈開兩邊各自使用

不過，值得留意的是5樓A室，實用面積351平方呎連418平方呎平台，該單位平台分為兩部份，其中平台有57平方呎直接連接單位，但平台其餘約361平方呎卻其設於5樓的另一邊。

換言之，如果業主需要使用餘下361平方呎的平台空間，則需要離開單位並穿過兩道門方可到達。

大鴻輝彭偉雄：48小時內公布首張價單

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，項目最快將於48小時內公布首張價單。透露定價有參考區內一手成交及貨尾單位。

大鴻輝集團業務策劃及發展經理陳振輝表示，項目樓高33層，當中5樓至33樓為住宅樓層，地面將設有商舖，而2樓則為住客會所，面積約5,000平方呎，並特別設有室外寵物遊樂場。

4年前7億強拍統一業權

大鴻輝2020年以底價7億元完成統一西環德輔道西326至332號和西安里11A至11D號安慶樓的業權。大鴻輝興業主席梁紹鴻當時表示，該地盤將發展成28至29層高的商住大樓，主要供應200伙至300伙細單位，投資總額約10億元。