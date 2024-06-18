何文田隆敍上銷售安排不足3日賣樓　銷監局：違反規定會跟進調查

本地黃氏家族發展、位於何文田太子道西296號的新盤「隆敍」 上周三（12日）公布樓書後。 項目昨日（17日）下午2時38分突擊上載銷售安排，落實在本周四（20日）以招標形式賣20伙至7月4日。不過由於項目未能於出售日期最少3日前提供載有銷售安排資料的文件，違反《一手例》。



一手住宅物業銷售監管局今日（18日）回覆《香港01》指出，根據初步資料顯示，該發展項目的銷售安排涉嫌違反《條例》有關規定，銷售監管局會跟進調查。



一手住宅物業銷售監管局。

銷監局：「隆敍」涉嫌違反規定 會跟進調查

《香港01》昨日就「隆敍」安排招標時間不足3日，疑不符合《一手例》要求向一手住宅物業銷售監管局作出查詢。局方今日（18日）回覆指，根據初步資料顯示，該發展項目的銷售安排涉嫌違反《條例》有關規定，銷售監管局會跟進調查。

另就賣樓前「3 日」列出計算方法

另銷監局亦就賣方須在出售有關一手住宅物業的日期前的最少「3日」的時限列出計算方法，列明出售日期當日不計入該「3日」期間內，以及所有星期六、星期日及公眾假期均計入該「3日」期間內。

昨傍晚調整延後一日 改為周五起招標20伙

何文田太子道西296號的新盤「隆敍」 上周三（12日）公布樓書後，昨日（17日）下午2時38分突擊上載銷售安排，落實在本周四（20日）以招標形式賣20伙至7月4日。不過，據隆敍網上發布的銷售安排時間顯示，發展商於昨日下午2時38分上載銷售安排，並安排於首輪發售當日即本周四早上11時展開招標，即「隆敍」不足72小時後，便安排進行銷售。

隨後在昨日傍晚6時43分，重新上載新銷售安排，並改為周五起招標20伙，截票時間亦由7月4日，順延7月5日。