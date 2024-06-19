旭日屯門黃金海灣·意嵐上樓書　提供692伙　最細平台特色戶182呎

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐，今日公佈樓書詳情，項目由兩座組成，合共提供692伙，實用面積由182至767平方呎，戶型涵蓋開放式至三房戶型，主打一房及兩房，預計項目關鍵日期為2025年11月25日。



意嵐提供692伙 由兩座住宅大廈組成

黃金海灣·意嵐提供692伙，當中由兩座住宅大廈組成，細分為第3座及第5A及第5B座。當中第3座標準樓層由一梯12伙。另第5A座標準樓層一梯13伙、第5B座標準樓層一梯7及12伙。

第3座標準樓層由一梯12伙。

最細連平台特色戶182呎

最細單位為第5A座5樓K室，以及第5B座7樓K室，實用面積為182平方呎，屬開放式間隔，分別連149平方呎，以及155平方呎平台。

最大單位為第5A座5至26樓C室，單位實用面積為767平方呎，屬三房套間隔。當中26樓C室屬三房連622平方呎天台。

初由內房佳兆業35億奪地 陷財困後37.7億轉手「玩具大王」蔡志明

翻查資料顯示，屯門青山公路住宅地由內房佳兆業（1638）於2020年以35億元撃敗15家財團奪得，屬該集團首次在港奪得官地。不過，由於佳兆業於2021年出現財困，便以37.7億元向「玩具大王」、旭日國際主席蔡志明出售相關地皮。

至於，上述住宅項目將分為兩期發展合共1,323伙，其中第1期提供692伙、第2期提供631伙，預計落成日期同為2025年11月21日。