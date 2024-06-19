西貢碧翠苑四房套1150萬沽　低市價一成、呎價9222元︱直擊

二手市場出現低市價成交個案，西貢碧翠苑一伙四房戶新近以1,150萬元沽出，實用呎價9,222元，低於市價10%，原業主持貨25年，單位升值約1.7倍。



減價139萬 低市價一成

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，成交單位為西貢碧翠苑第7座低層A室，實用面積1,247平方呎，屬四房一套間隔，外望山景。原業主早前叫價1,280萬元，惟因應市況，最終減價130萬元後，減幅10.2%，單位新近以1,150萬元連兩個車位沽出，實用呎價9,222元。是次成交屬低市價成交，低市價近10%。

據了解，原業主於1999年4月買入單位，當時作價430萬元，持貨25年至今將單位轉售，帳面獲利720萬元，單位升值約1.7倍。

↓↓西貢碧翠苑第7座低層A室↓↓

參考對上一宗同類型成交個案，涉及單位為碧翠苑7座地下A室，單位實用面積為1,147平方呎，原業主於本月7日以1,150萬元沽，實用呎價10,026元。