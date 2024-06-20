大鴻輝尚逸示位曝光　兩房不設主人浴室　靠趟門連接變「偽套房」

大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，今日（20）開放兩伙示範單位予傳媒參觀，涉及為27樓A室以及B室，屬一房及兩房間隔。



兩房戶主人房不設浴室 靠趟門連接變「偽套房」

其中，有家俬無改動示範單位參照27樓A室搭建，實用面積為398平方呎，附有22平方呎露台以及16平方呎工作露台，屬兩房間隔。

客飯廳以長形設計，間隔方正實用，設有開放式廚房。單位主人房設有趟門連接洗手間，形成「偽套房」格局。而客房則擺設長形書枱，用作書房用途。

↓↓尚逸27樓A室↓↓

尚逸27樓A室。（柳英傑攝）

+ 6

一房洗手間無窗戶 屬「黑廁」

另外，無改動單位按27樓B室搭建，實用面積為269平方呎，設有22平方呎露台以及16平方呎工作平台，屬一房間隔。

單位客飯廳同樣以長形設計，設有開放式廚房。單位房間以方形設計，設有趟門連接洗手間。洗手間以雲石作設計主調，惟欠缺窗戶，屬「黑廁」。

↓↓尚逸27樓B室↓↓

尚逸27樓B室。（柳英傑攝）

+ 1

全盤提供161伙單位

項目共提供161伙單位，標準樓層一梯5至7伙，共用兩部升降機。全盤實用面積由177至666平方呎；當中開放式單位佔38伙，實用面積約213至215平方呎；一房單位提供89伙，實用面積由268至286平方呎；兩房單位提供19伙，實用面積大約389平方呎；三房單位提供10伙，實用面積由474至666平方呎。另設5伙平台特色戶，實用面積由177至351平方呎。

4年前7億強拍統一業權

大鴻輝2020年以底價7億元完成統一西環德輔道西326至332號和西安里11A至11D號安慶樓的業權。大鴻輝興業主席梁紹鴻當時表示，該地盤將發展成28至29層高的商住大樓，主要供應200伙至300伙細單位，投資總額約10億元。