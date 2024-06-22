NOVO LAND第3B期首輪開賣160伙　約50組大手客到場｜持續更新

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期今日（22日）首輪銷售160伙單位，戶型涵蓋開放式至三房，折實均價11,854元，入場費298.77萬元起。項目昨晚截票最終接獲共5,332票，超額認購32.3倍。



1000: 首批準買家開始進行登記並前往排隊揀樓。

0950: 現場所見，約有50組A組準買家及代理已到達售樓處排隊等候入場。

首輪銷售分A、B兩組進行，購買一伙指定三房單位，或兩至六伙單位的買家可進入A組，其餘則為B組，最多可買4伙。

↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓B室↓↓

NOVOLAND 3B期 1座18樓B室。（梁鵬威攝）

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NOVOLAND 3B期 1座18樓H室。 （梁鵬威攝）

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項目提供769伙、戶型涵蓋開放式至四房

項目3B期共提供769伙單位，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由232至1,390平方呎。當中開放式佔28伙，實用面積由232至253平方呎；一房佔173伙，實用面積由292至472平方呎；兩房佔360伙，實用面積由400至472平方呎。

另外， 三房佔170伙，實用面積由512至908平方呎。另設有連平台及連天台特色戶，共佔38伙，實用面積由232至1,390平方呎。