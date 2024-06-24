嘉里緹外逾四千呎分層1.92億沽　ST. GEORGE'S三房雙套7000萬沽

一手市場錄零星大額成交，嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今日（24日）成功招標售出第6座2樓A室分層大宅，實用面積為3,787平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，成交價為1.92億元連一個車位沽出，呎價50,700元。



發展商表示，單計一個月內連沽出5伙，套現逾11億元。項目目前累售17伙，總成交金額約58.5億元，平均呎價逾6.2萬元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮（左），嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗（右）

何文田ST.GEORGE'S MANSIONS三房雙套7000萬沽

信置（0083）旗下已屆現樓的何文田嘉道理道豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS亦沽一伙，涉及為3座7樓B單位，實用面積1,839平方呎，屬三房雙套間隔，成交價7000萬元，呎價38,064元。

總計項目累售51伙，總套現近54億元， 當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。