新世界啟德柏蔚森I上載樓書 特色戶最細234呎
撰文：李煥好
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新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德承景街住宅項目柏蔚森分3期發展，合共提供1,305伙。
發展商今日（27日）公佈第一期「柏蔚森I」 樓書，項目涉及291伙，實用面積由272至560平方呎。當中一房佔28伙，實用面積由272至288平方呎；兩房佔205伙，實用面積由374至469平方呎；三房佔46伙，實用面積由512至560平方呎。另設有特色戶，共佔12伙，實用面積由234至560平方呎。
地皮先後由高銀、佳兆業持有
翻查資料，此地皮為啟德第4B區4號地盤，最早由潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月「爆冷」以89.07億元奪地，每呎樓面地價1.55萬元。惟其後高銀陷入財困，終地皮於2020年7月以70.4億元「蝕讓價」售予內地商人陳壯榮持有的離岸公司，並訂立了利潤分成協議。當時陳壯榮被指與佳兆業關係密切，故佳兆業被視為項目之幕後買家，直至2021年3月份佳兆業才向媒體確認已入股此幅地皮。
↓↓啟德承景街新盤柏蔚森 （THE PAVILIA FOREST）↓↓
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