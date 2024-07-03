旭日屯門黃金海灣·意嵐擬下周開價　預告首批不少於130伙

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際（0393）的屯門黃金海灣·意嵐，今日首度曝光示範單位，並將於下周三正式開放予公眾參觀。發展商又預告，項目部署最快下周開價，首批單位不少於130伙。



意嵐擬下周公佈首張價單

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，下周三將開放示範單位予公眾參觀，並部署於下周公佈首張價單。

李炳餘：項目有一定捧場客 對後市亦感樂觀

對於一手市場交投逐漸放緩，會否擔心影響銷情，他表示對項目主打海濱生活，有一定的捧場客，所以對項目信心。而對於樓市未來走勢，他同樣感樂觀，認為未來息口一定會下調，是利好因素。

旭日辜錦波：首批單位將不少於130伙

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，首批單位將不少於130伙，戶型會以回應市場上的上車客及換樓客的需求為主。

旭日李炳餘（左）、旭日辜錦波（右）

項目提供692伙

項目由兩座住宅大樓組成，合共提供692伙。戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔254伙，實用面積由204至328平方呎；一房佔154伙，實用面積由300至355平方呎；兩房佔180伙，實用面積由439至516平方呎；三房佔35伙，實用面積由654至767平方呎。

另設有連平台及連天台特色戶，共佔69伙，實用面積由182至767平方呎。預計項目關鍵日期為2025年11月25日。