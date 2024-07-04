荃立方「劏場」30萬拍賣沽出　原業主5年前接火捧終輸五成

「劏場」又現大幅貶值個案，荃灣荃立方一樓一個面積僅約52平方呎的「劏舖」，透過私人拍賣場以30萬元沽出。原業主持貨逾5年，帳面貶值約52%或32萬元。值得留意，原業主於



2019年2月買入價62萬

上述舖位為荃立方1樓F53號舖，建築面積僅52方呎，日前透過私人拍賣會推出，開價10萬元，獲兩人競投，終以30萬元拍出，成交呎價5,769元。翻查資料，原業主於2019年2月以62萬元買入該劏舖，持貨逾5年，帳面輸32萬元或52%。

一手成交價176.8萬

荃灣荃立方早年由「劏場大王」尹柏權拆售，而上述荃立方1樓F53號舖位最早在2012年5月，以176.8萬元一手沽出，隨後多次轉手。

如在2018年10月以45萬元蝕讓沽出，較一手成交價貶值約131.8萬元或66%。不過其後業主持貨不足僅約4個月，又再以62萬元沽出，極速升值38%，成為少數短炒獲利個案。

5年前原業主接火捧 曾經短炒升值38%

荃立方商場荃灣海壩街122-132A地下至二樓，原址為新中聯國貨的舖位，於2012年3月由投資者尹柏權以4.85億港元購入，並分拆成206個「蚊型」舖位出售。