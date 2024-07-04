發展局公佈本季賣地計劃　推一幅沙田住宅地570伙｜持續更新

發展局局長甯漢豪今日（７月4日）下午4時30分就2024年7月至9月賣地計劃會見傳媒。本季將推出1幅住宅地，位於沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界，提供570伙。其他土地來源方面，市建局將推出九龍城啟德道/沙浦道重建項目，涉810伙，而私人發展重建項目涉及3個項目，提供410伙。綜合各個來源，本季合共推出1,790伙。



本財年累推4065伙、佔目標三成

發展局指出，本財年第一至二季合共提供4,065伙住宅，佔供應目標1.32萬伙的三成。

至於工業地方面，本季會推出一幅位處洪水橋的工業用地，樓面面積約54.4萬平方米，預計用作興建多產業大樓及物流用途，並預留部分樓面予受影響的棕地作業者。是次投標將采用雙信封制，詳細準則會於招標時公佈。甯漢豪表示，政府將繼續留意市況及綜合考慮各種土地來源，有節有度地推出土地以發展經濟。

寫字樓空置率高未有商業地推出

對於本地未有推出商業地，她表示，何時推出商業地視乎市場需要，又指商業樓面空置率升至雙位數，又指大約13%。因此本季沒有商業地推出。

重申推地是為政策目標、經濟發展 地價收入是後果

賣地收入方面，被問及今年地價收入僅及目標不足1%，她又指出，做完土地交易後，文件會要經過地政總署處理，坦言今日睇到的數字未必是最新，會有滯後出現。又指賣地的地價收入是後果、回報，重申推地是為了政策目標、經濟發展，地價多少是視乎當時經濟狀況，會平常心處理。

她又指出，本財年首兩季共推出4,065伙，佔目標三成，直言以過往經濟「頭輕尾重」是正常，因如果私人土地推得較多，政府所推出的土地會相應調整。

發展局局長甯漢豪。（廖雁雄攝）

預計今個財年推出8幅住宅官地

據今年2月份政府公佈的2024/25年度賣地計劃資料，政府預計於今個財年將推出8幅住宅官地，涉及5,690伙，鐵路項目涉1,200伙，市建局佔3個項目涉2,860伙，其餘為私人重建發展項目涉及3,200及2,200伙。

合計各項土地來源，總共有15,150伙。當中，8幅住宅官地，合共涉及5,690伙，當中包括兩幅新增的沙田小瀝源住宅地皮，其餘6幅則為滾存用地。

全年地價收入預算330億 目標收入不足1%

另外，政府對2024/25年度的地價收入預算為330億元，但據地政總署資料，2024/25年度僅沽出一幅地皮，為九龍灣啟福道第8號地皮，成交價8,198萬元，用作電動車充電站。如連同逾1億元的補地價收入計，首季地價收入約為1.9億元，佔目標地價不足1%。