西營盤納米開放式月租1.75萬　個半月急升2成　呎租更勝南區豪宅

住宅租務市場表現亮麗，西營盤有半新盤開放式戶，新近以月租1.75萬元租出，呎租接近90元，同類單位相隔一個半月租金急升兩成。如果以平均呎租計上述開放式單位呎租水平，更貴過港島南區豪宅。



中原地產分行分區營業經理高偉鴻表示，是次租賃成交為西營盤半新盤翰林峰3座中層D室，實用面積199平方呎，屬開放式間隔，外望香港大學。單位最初以1.8萬元叫價放租，新近以1.75萬元租出，呎租87.9元。

內地專才快速起租獲減500元

至於租客為内地專才，業主因見租客可快速起租，決定同意微減500元將單位租出，而該租客因鍾情見單位鄰近地鐵站交通方便，加上社區配套齊全，遂決定租入單位。

據知，原業主則於2019年2月以632萬元買入單位，持貨約5年，租金回報約3.3厘。

西營盤半新盤翰林峰。

同類單位相隔一個半月租金急升兩成

參考同類單位最近一宗開放式戶、實用面積相同的租賃成交，於5月中以1.5萬元租出，呎租75元，即同類單位相隔一個半月租金急升20%。

另外，最近的租賃南區貝沙灣4期南灣2座中層B室，實用面積為723平方呎，屬兩房間隔，以3.15萬元租出，呎租約為44元。換言之，若以呎租計，上述西營盤納米開放式呎租，貴過港島南區豪宅。