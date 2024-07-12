沙田小瀝源住宅地現場收10份標書　長實、信和、鷹君、招商局競投

沙田小瀝源源順圍住宅用地今日（12）中午截標，屬本財政年度第一季唯一推出招標的住宅用地，綜合市場資訊，該地皮估值介乎約4.7億元至6.8億元，每呎樓面地價由3,000至4,340元。有測量師意見認為，項目位於成熟發展的社區，但地理上或會受噪音的滋擾，料項目招標反應一般，發展商出價審慎。不過由於同區今季有較大住宅地皮推出，料發展商或可以「偷雞價」入標。



據現場消息，截至中午12時該住宅地皮已截標，現場共接獲10份標書，當中包括鷹君（0041）、中信泰富。而在上午11時，長實（1113）也派員到場投標。

至於信置（0083）及中國海外的代表則於約11時半到場投標，信置為獨資競投。而招商局置地（0978）則於11時38分到場入標。

信置（0083）代表於約11時半到場投標。（黃祐樺攝）

招商局置地代表於11時38分到場入標。

項目有地鐵的優勢，附近有沙田第一城和愉翠苑等商場設施，沙田區的換樓客和分支家庭有較穩定的需求。政府早前曾指，項目位於成熟發展的社區，料因此被選中在淡市推出。但項目旁邊的的消防局、鐵路道岔基設施和九巴車廠，或多或少會產生噪音的滋擾。

中標者需自費興建多項政府配置、不可拆售公眾停車場

另有測量師表示，設有住宅單位限呎條款，即單位實用面積不得少於280平方呎，中標者也需自費興建多項政府配置以及不可拆售之公眾停車場。又指考慮到近期經濟以至樓市持續偏淡，且地皮附近存在不同的工商物業，以及面對屯馬線露天鐵路路段亦可能帶來潛在的噪音問題。因此料落成項目不會以中高檔次包裝，是次招標反應一般，發展商出價相信亦會較為審慎。

中國海外代表到場投標。（黃祐樺攝）

不知名財團到場投標。（黃祐樺攝）

不知名財團到場投標。（黃祐樺攝）

不知名財團到場投標。（黃祐樺攝）

沙田小瀝源源順圍住宅用地。

中標者要自費興建多項政府配置、不可拆售之公眾停車場

地皮地盤面積約26,103平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，當中除最低三層可作商業用途外，撇除地庫樓層，項目最低三層以上樓層指定作私人住宅及政府配置用途；而地皮的最高樓面面積達156,616平方呎。同時地皮亦設有住宅單位280平方呎的限呎條款。

中標者需按照賣地條件所興建的設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處的政府地方的樓面面積，以及自費興建一個提供50個車位且分不可拆售的公眾停車場，項目發展期止於2030年3月31日。