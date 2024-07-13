啟德柏蔚森I首賣198伙　逾百名準買家及代理排隊｜持續更新

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I 今日（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙，入場費386.4萬元，屬一房。 項目截收逾5,150票，以首輪價單發售198伙計，超額認購逾25倍，屬啟德跑道區首輪超額認購最高的項目。



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現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。（黃祐樺攝）

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。（黃祐樺攝）

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。（黃祐樺攝）

入場一房386.4萬起

價單發售提供198伙，戶型涵蓋一至三房，當中35伙屬一房戶、142伙屬兩房戶、21伙屬三房戶。折實售價由386.4萬元至1,122萬元，折實呎價由16,008元至20,406元，折實平均呎價17,721元。

當中入場單位為第6座2樓J室，實用面積234平方呎連30平方呎平台，屬一房間隔，折實價386.4萬元，呎價16,513元。

首輪銷售設有三組，分別為S組最少買3伙，最多買9伙，其次A組買家最最少1伙，最多買3伙，最後為B組最多買2伙。

↓↓柏蔚森I第6座6樓G室示範單位↓↓