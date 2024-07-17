兩年7度劈價逾「兩球」賣樓 清水灣半島三房745萬蝕沽｜多圖
撰文：黃祐樺
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二手市場續以蝕讓為主，將軍澳清水灣半島有業主放盤兩年7度劈價，終累劈逾「兩球」至745萬元沽出。原業主持貨9年轉手帳面蝕讓65萬元。
香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交單位為將軍澳清水灣半島8座中層A室，實用面積679平方呎，屬三房套間隔，座向東南，可望海景。原業主於2023年6月初以980萬元叫價放盤，單位先後7次劈價求售，終累劈235萬元以745萬元沽出，呎價10,972元。
↓↓清水灣半島8座中層A室↓↓
放盤兩年7度劈價 累劈235萬元
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為765萬元，而恒生估價則為737萬元，即最新成交價較估價1至2.6%。參考對上一宗成交為同座中層A室，實用面積相同，較是次成交低6層，於2022年7月以951.8萬元沽出，呎價14,018元。
至於，原業主2015以810萬元購入，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓65萬元，單位期內貶值8%。
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