兩年7度劈價逾「兩球」賣樓　清水灣半島三房745萬蝕沽｜多圖

二手市場續以蝕讓為主，將軍澳清水灣半島有業主放盤兩年7度劈價，終累劈逾「兩球」至745萬元沽出。原業主持貨9年轉手帳面蝕讓65萬元。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交單位為將軍澳清水灣半島8座中層A室，實用面積679平方呎，屬三房套間隔，座向東南，可望海景。原業主於2023年6月初以980萬元叫價放盤，單位先後7次劈價求售，終累劈235萬元以745萬元沽出，呎價10,972元。

↓↓清水灣半島8座中層A室↓↓

單位內櫳闊落。（代理提供）

放盤兩年7度劈價 累劈235萬元

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為765萬元，而恒生估價則為737萬元，即最新成交價較估價1至2.6%。參考對上一宗成交為同座中層A室，實用面積相同，較是次成交低6層，於2022年7月以951.8萬元沽出，呎價14,018元。

至於，原業主2015以810萬元購入，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓65萬元，單位期內貶值8%。