私人參建居屋重啟　柴灣「樂建居」住宅地今午截標　投標反應冷淡

去年6月政府重啟私人參建資助房屋計劃，推出私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」）政策，首個招標項目選址柴灣並於今日（7月19日）中午截標。據了解，現場未見有財團派員入標，同時也有錄一份疑似標書個案，惟未能確認是否競投該樂建居地皮。最終接獲標書數目有待地政總署公佈。



有測量師預計，項目的規模不太大，提供約700伙，料可吸引兩、三家發展商投標，項目每方呎樓面地價約1,294至1,392元，地皮估值介乎6.5億至7億元。



項目位於柴灣祥民道旁的山坡，地盤面積約56,112平方呎，面向柴灣公園。中標者須平整地盤及興建有蓋行人通道至柴灣港鐵站。而作為資助出售房屋項目，中標發展商需一次性推出所有住宅單位予指定符合居屋購買資格的買家，售價為當時評估市價的65折。

柴灣祥民道地皮。（房屋局圖片）

至少建700伙、每伙最細280呎

根據賣地章程，中標發展商必須提供不少於700個住宅單位，實用面積最少要有280方呎；而當中七成單位則不得少於375方呎，並需興建長者日間護理中心及家居照顧服務隊處所。但今次的社福設施則不獲豁免樓面面積。項目可建住宅面積不得超過448,902方呎，發展商可按章程中的計算公式，犧牲部分住宅面積，底層撥作商業樓面。

參考荃灣油柑頭「港人首次置業」地皮在上年8月只接獲一標，最後流標及轉交房協接手；本項目同樣涉及斜坡工程，又要保育樹木，但勝在本項目位於港島東，鄰近港鐵站，應受居屋申請者歡迎。唯柴灣區內新落成的住宅項目只有居屋蝶翠苑，其他私人住宅的樓齡皆較大，在市價的評估上對發展商有著不明朗的因素。

↓柴灣祥民道項目↓

+ 1

柴灣祥民道「樂建居」住宅地。

樂建居東涌地皮未推出 涉及1600伙

事實上，政府在2023年6月份公佈「樂建居」計劃，在2023/24年度將以公開招標形式推出3幅政府土地。除上述柴灣「樂建居」住宅地外，另一幅為東涌東填海區的東涌第122區地皮，至今未推出招標，地盤面積約1.4公頃或約15.1萬平方呎，提供1,600伙。

地皮位於東涌東填海區的中心位置，並鄰近規劃中的中央綠園。市場預計項目總樓面約92萬平方呎。餘下一幅地皮則暫時未有詳情公佈。

↓東涌東填海區東涌第122區地皮↓