黃金海灣·意嵐今賣188伙　大手客斥千萬掃5伙開放戶｜持續更新

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，將於今日（20 日）進行首輪銷售，涉及共188伙，折實平均呎價10,209元，入場單位由184.2萬元起。項目截收逾7,660票，以周六推售188伙計，超額認購39.7倍。



【12:27】據市場消息指，已有31伙單位獲買家揀選，尚餘157伙待沽。

【12:14】美聯物業表示，錄大手客揀選共5伙開放式戶，涉及金額約1,020萬元，作為長線投資及自住之用。

【11:50】 現場所見，B組準買家及代理排隊人龍由3樓會場排至酒店地下大堂位置。

B組準買家及代理排隊人龍由3樓會場排至酒店地下大堂位置。﹙黃祐樺攝﹚

【11:20】 代理料銷情理想可「一Q清枱」

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期，項目首輪銷售表現理想，可「—Q清枱」，並不排除發展商日內加推。他指A組「大手買家」購買2組或以上的佔10組，當中有一組買家購買一開放式和兩房單位，用於投資出租收租 ，涉資700萬用。

布少明表示，該盤是近半年罕有的高回報率樓盤，因此吸引了不少投資客，稱長線收租客佔4成，其餘6成則是用家客。以區域分佈，新界區買家為主佔8成，2成是九龍客及港島區買家。他補充，由於該樓盤入門門檻較低，當中7成位年輕買家，並指由於該盤基於附近呎租較高，相信樓盤租金可達到40元呎，租金回報率達到4.5厘至5厘。

他另指，今月截止今日早上總共有550宗成交，但相信隨著各樓盤開售而加速，由上月650宗倍增至1300至1400宗。至於二手樓盤方面，他表示變化不大，介乎3300-3400宗，他指由於一手樓盤低開，二手市場樓價或持續受壓，不過相信會於減息後逐漸回穩。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預期，項目今日首輪銷售理想，稱A組買家出席率達8成，當中，A組「大手買家」購買2組買家的佔20組，最大買家購兩間三房戶涉約1300萬，他稱相信發展商可「—Q清枱」。他補充，買家主為新界為主，香港本地人人佔8成，而國語拼音客佔兩成，該盤主要以25至30歲年輕夫婦買家為主，稱以180萬至250萬元價格就可購入一房單位，為市場「罕見」。

他補充，CCL顯示樓價跌幅已跌穿政府「撤辣」前，整體樓價跌27%，而近期新樓盤出現減價戰可帶動「銷情」，但樓價或會因而跌至三成後沉底，料跌幅將於7、8月見底。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

【10:05】現場所見，約有近百名A組準買家及代理到場排隊等候入場揀樓。

【10:00】現場所見，約有逾50位A組準買家及代理到場排隊等候入場揀樓。

價單首賣188伙 入場費184.2萬

銷售安排第1號以價單形式推售188伙，折實售價由184.2萬元至703.6萬元，折實呎價由 8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。

當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，開放式間隔，折實售價184.2萬元，折合呎價8,942元。

分三個時段賣樓 A、B組別抽籤

發售當日共設三個時段發售單位，分別為S組別以先到先得形式、A組別及B組別分別以抽籤形式發售，並將於周四（18日）晚上8時截收購樓意向登記。

S組登記人（員工組別）必須揀選最少1個列於本銷售安排中的指明住宅物業；A組買家須揀選最少2個及最多5個指明住宅物業；B組買家須揀選最少1個及最多2個指明住宅物業。