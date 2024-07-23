內房青建國際CEO杜德祥入市　擲逾8000萬買澐璟四房　呎價近4.2萬

豪宅市場交投暢旺，當華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟，於7月初以8,061.85萬元沽出一伙四房戶連一個車位，呎價近42,231元。據資料顯示，新買家為內房青建國際（1240）聯席行政總裁杜德祥。



涉及單位為第2座12樓A室，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積為1,909平方呎，可望維港海景，以8,061.85萬元成交，呎價近42,231元。翻查資料顯示，該買家為杜德祥（DU DEXIANG），其英文名為普通話拼音，與內房青建國際（1240）執行董事及聯席行政總裁杜德祥姓名相同，料為同一人。

父親杜波為集團榮譽主席 擔任青島市企業家協會會長

杜德祥為內房青建國際執行董事及榮譽主席杜波的兒子。杜波為青島市企業家協會會長，早於於1982年於中國山東建築工程學院(現稱山東建築大學)畢業、獲授工程學士，並於2004年取得中國同濟大學博士學位，為多間高等院校的導師或兼職教授。

內房青建國際執行董事及榮譽主席杜波。

華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟。

青建國際主營地産、建築、智能家居/智慧社區

據資料顯示，青建國際控股有限公司主要業務爲地産、建築、智能家居/智慧社區等，市場覆蓋香港、澳門，以及新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、越南、柬埔寨 、緬甸等國家和地區，其全資子公司青建（南洋）控股有限公司爲新加坡知名地産開發商及建築承包商。

青建國際控股有限公司主要業務爲地産、建築、智能家居/智慧社區等。

在港擁油塘逾8.6萬呎地皮

至於，在港業務包括持有的油塘東源街18號，今年4月獲批建1幢21層高、另有2層地庫住宅，可建總樓面約86,963平方呎，項目在3月份時推出市場放售，意向價高達7.5億元。亦於2022年12月以底價2.6億元統一九龍深水埗醫局街163至169號業權。