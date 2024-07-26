益兆何文田新盤命名「名鑽One Princetion」　涉80伙、下月上樓書

益兆集團控股（益兆）旗下何文田太子道西住宅項目今日（26日）正式命名為名鑽「One Princetion」，項目涉及80伙，最快於下月上載樓書及推售。



涉及80伙 最快下月初上樓書及推售

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目為單幢樓，樓高18層共設80伙，標準戶型以兩房及三房為主，實用面積由逾400至800平方呎，同時亦有逾1,000平方呎特色單位，同時特色單位附設大平台及私家樓梯連接天台。

黃詩詠補充，項目最快下月初上載樓書及開始推售，定價及銷售模式參考同區樓盤，但亦不排除全部招標形式銷售。

左一：益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠。

益兆集團控股2023年3.5億完成補地價

據知，上述重建項目由益兆集團控股於2020年獨資收購，並於2023年9月以3.5億元完成補地價，每呎補地價為6,072元。地盤面積約11,528平方呎，原屬三層高舊樓，及後獲批以5倍地積比率重建，總樓面約57,642平方呎。