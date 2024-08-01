譚仔「四妹」1.5億蝕沽名鑄豪宅　持貨6年蝕咗18萬碗過橋米綫！

樓市前景未明，削弱業主信心，市場再錄名人蝕讓沽貨個案。尖沙咀名鑄一伙四房單位最新以約1.5億元蝕讓沽出，呎價50,522元。據悉，單位由譚仔雲南米線家族成員「四妹」譚艷萍所持有，譚氏於2018年以約1.61億元買入單位，持貨6年轉售帳面蝕約1,100萬元，單位貶值6.2%。以一碗價值60元的譚仔「過橋米綫」計算，是次蝕讓金額相等於賣出大約18.3萬碗米綫。



市場消息指，上述單位為名鑄高層B室，實用面積2,969平方呎，四房三套間隔，為屋苑特色相連單位。單位原先於去年6月叫價2億元放售，直至近日減價至1.5億元沽出，累減5,000萬元，折合呎價50,522元。

同類特色戶矜貴較難賣出

代理指，是次單位為特色相連單位，戶型罕有，所以近期都沒有同類型成交及放盤。不過他補充，由於同類單位售價貴，即使有放盤亦比較難賣出。目前屋苑超過6,000萬元的大額成交已屬罕見。

尖沙咀名鑄。（資料圖片）

持貨6年蝕讓18.3萬碗「過橋米綫」

資料顯示，譚仔雲南米線家族成員「四妹」譚艷萍於2018年8月以1.61億元買入單位，持貨6年，現轉售帳面蝕讓1,100萬元離場，單位貶值6.2%。以一碗價值60元的「過橋米綫」計算，是次蝕讓金額相等於賣出18.3萬碗米綫。

尖沙咀名鑄。（蔡偉南攝）

尖沙咀名鑄。（蔡偉南攝）

尖沙咀名鑄。（蔡偉南攝）