中原投資斥1.8億購珀薈酒店全幢　料作在港首個學生宿舍項目

本港學生宿舍需求增加，不少投資者將目光聚焦該範疇。本港地產代理龍頭之一的中原集團，於2014年成立「中原投資顧問有限公司」， 並於2018年先後投資了美國及英國學生公寓。近日，有消息指，中原投資斥1.8億元購入尖沙咀珀薈酒店全幢，料將用作在港首個學生宿舍項目，平均每間客房作價286萬元。



上述酒店為尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店全幢，酒店全幢樓高20層，總批則建築面積約24,551平方呎。物業於2015年改建為精品酒店，提供63個酒店房間。內設小型健身室及多用途會議室，設備完善。

酒店19樓為網紅餐廳，頂層空中觀景天台更可遠眺維港煙花海景。酒店前臨市政局百週年紀念花園，及尖沙咀東部都市景。

中原投資總裁曾指未來2至3年投資2000個床位

酒店原以意向價約2.4億元推出市場招標，於上月市場傳出以1.8億元沽出。據了解，新買家為中原投資。中原投資為本港地產代理龍頭之一的中原集團，於2014年成立的分公司，在2018年先後投資了美國及英國學生公寓。

中原投資管理有限公司（開曼）總裁葉明慧早前表示，鑑於本港樓市正處於下調當中，以及非本地學生人數急上升等因素，集團期望於未來2至3年可以投資2,000個床位。

↓↓中原投資的海外學生公寓項目↓↓