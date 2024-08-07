外籍夫婦288萬投得南丫島「遺產貨」村屋　爭贏5組客、搶高六成

南丫島早前一伙遺產貨村屋以130萬元低價推出拍賣場，最新獲6租買家爭購，最終今日（7日）成功以288萬元拍出，呎價僅5,227元，較開價搶高85萬元，升幅超過65%。據悉，單位由一對外籍夫婦買入，最終成交價較上一手4年前買入價輕微蝕讓2萬元。



上述單位為南丫島大灣新村26號1樓，建築面積500平方呎，兩房間隔。據悉，原業主於4年前買入時曾重作裝修，内裝新淨企理。單位早前開價130萬元推拍，最新於今日正式進行拍賣。

代理指，單位為今日大部份到場人士的關注焦點，並於拍賣過程中吸引6組客人搶購。最終單位被搶高85萬元或65%以288萬元成交，折合呎價僅5,227元。

↓↓南丫島大灣新村26號1樓↓↓

外籍夫婦誠心搶購

代理透露，單位最後由一對外籍夫婦買入，新買家曾表示十分喜歡區內環境，是次競投為「志在必得」。最終成交價亦較市價折讓兩成。

家屬睇淡後市、低價急沽遺產貨

據悉，單位原業主為一名外籍人士，近日已於國外離世，因所有家屬均不在港，遂委托律師代表將單位推出拍賣。家屬睇淡後市，希望儘快將單位沽出，於是一致決定以低價放售。同類單位市價約200多萬，按200萬元計算早前開價低市價約35%。

原業主於2020年以290萬元買入單位，持貨4年，最新帳面蝕讓2萬元成交，輕微貶值0.7%。