市場確認減息週期開始　新地天璽．天擬季內推第一期、涉906伙

新地（0016）旗下鄰近啟德港鐵站的新盤天璽．天，今日（8月9日）宣布最新部署，將於季內率先推售項目第一期，涉及906伙單位，戶型涵蓋開放式至四房。



新地代理總經理胡致遠表示，項目分2期發展，共設有5座大樓，提供1,490伙單位。集團預計於今季內率先推售第一期單位，共涉906伙，戶型涵蓋開放式及四房。

另外，項目設有基座商場，住戶可經商場前往啟德地鐵站。商場之後亦會開通地下隧道連接Airside商場。

新地雷霆：市場已確認減息週期開始

市況方面，新地副董事總經理雷霆表示，由於近期市場已確認減息週期開始，目前只需關注減息幅度的多少。

預計第四季市況回復至年初小陽春

而近一年租務市場旺盛，雷霆表示，近期租金更攀升至近5年新高，可見居住需求龐大，相信樓市很快會出現「供樓抵過租」的情況。加上中港經濟復甦，預計第四季市況將會回復至年初的小陽春，價量齊升。