大圍香粉寮項目補地價逾12億　新地：地皮發展難度高、擬建1200伙

發展商加快補地價。新地（0016）最新以12.1億元完成沙田大圍香粉寮項目補地價，每平方呎樓面地價約2,330元水平，較同區顯和里地皮兩年前招標地價低7成。新地解釋，地皮發展難度高，額外增加成本所致。



是次完成補地價的香粉寮項目，位於沙田下城門水塘河谷，鄰近香粉寮新村及恒峰花園，地盤面積約42.3萬平方呎。據了解，新地在約20年前購入地皮及後展開規劃等程序。

該項目可建樓面大約52.1萬平方呎，每平呎樓面地價約2,330元。翻查近年同區地皮，2022年永泰地產（0369）及萬科海外投資（1036）以每呎地價8,802元投得同區顯和里地皮，地價低出逾7成。

新地上月奪小瀝源住宅地 每呎地價3952元

此外，新地在上月已投得沙田小瀝源住宅地，每呎地價3,952元。若果計及新地當年購入地皮作價約4億元，則相當於總地價成本每呎約3,100元水平。

香粉寮村一帶。

新地：需擴建道路、鞏固斜坡、優化排污系統

新地回覆《香港01》表示，剛就持有的沙田香粉寮地皮完成補地價安排。地皮的發展難度高，將額外增加項目的發展成本。

提供1200伙、預計2031年落成

新地指出，該地皮的發展難度較高，新地需負責擴建連接項目的道路、鞏固斜坡、優化排污系統等，所以發展項目的技術要求高於一般項目; 而項目發展所需時間亦會較長。新地計劃興建約1,200個住宅單位。因應施工需時，項目預計在2031年落成。