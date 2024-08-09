屯門NAPA三房708萬沽　較2年前低層賣平兩球半　上手7年蒸發128萬

二手市場疲弱，屯門NAPA有業主以708萬元沽出高層三房戶，呎價約8,561元，造價較兩年前同類低層賣平逾兩球半，持貨7年轉手帳面蒸發128.3萬元。



利嘉閣地產分行分區經理陳龍勳表示，是次成交為屯門NAPA 1座高層B室，實用面積約827平方呎，屬三房套連儲物房及梗廚間隔，望園景。據知，原業主以850萬元叫價放盤，經議價後以708萬元沽出，呎價約8,561元。

至於，新買家為區內客，睇樓後因鍾情單位屬高層，景觀開揚光猛且附有時尚裝修，加上屋苑環境清幽，即與業主洽購。

屯門NAPA。（資料圖片）

較兩年前同類低層賣平逾兩球半

參考同類成交單位為1座低層B室，實用面積相同，較今次成交單位低6層，於2022年中以980.2萬元沽出，反映同類高層造價相隔兩年後，較低層賣平272.2萬元。

據悉，原業主在2017年以約836.3萬元一手買入單位，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓128.3萬元，單位期內貶值15.34%。他補充，該屋苑本月至今暫錄約2宗成交；現有約30個單位放盤，最低入場費由約430萬元起。