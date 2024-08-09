愉景新城凶宅兩房355萬賤價放！ 單位買入1個月即出事、跌價一半
撰文：李明珠
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剛踏入農曆七月，市場出現凶宅單位放售。荃灣愉景新城一伙兩房凶宅單位，最新叫價355萬元推出市場放售，呎價僅7,442元，減至居屋水平，更較同類單位市價低超過4成。原業主於去年2月買入單位，1個月後即發生事故，最新叫價較買入價貶值超過一半。
市場消息指，該單位為愉景新城4座低層戶，實用面積477平方呎，兩房間隔，望內園景觀。據悉，單位於2023年初發生輕生事故，其後淪為凶宅。單位原先叫價368萬元放售，最新再度減價至355萬元，累減13萬元，折合呎價僅7,442元。
↓↓愉景新城4座低層C室↓↓
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叫價較近期同類戶低超過4成
翻查資料，屋苑對上一宗同類成交為5座中層B室，實用面積470平方呎，於6月以630萬元成交，呎價13,404元。可見是次單位呎價較近期同類戶低出約44%，相差超過4成。
買入1個月後發生事故、單位跌價一半
原業主於事故發生前約1個月，即2023年2月才以718萬元買入單位，持貨一年多，若單位最終成功以叫價沽出，估計帳面蝕讓363萬元，單位跌價超過一半。
資料顯示，2023年3月一位六旬男子於單位内企圖自殺。消防人員接報到場後，發現事主在單位房間内以領呔上吊。消防把事主解下，經檢查後事主當場證實死亡。
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