柏蔚森I兩房首錄租務　租客提早1年預租樓花　業主將月收租2.4萬

近期為租務旺季，租盤供應緊張，連新盤樓花都罕有錄得預租個案。啟德新盤柏蔚森I最新錄得首宗租務，一伙兩房單位獲預租。



由於單位採用發展商提供的租務計劃，發展商將支付業主每月2.4萬元租金，回報為3.5厘。而項目關鍵日期為2025年8月31日，即單位預早1年獲租出。



業主租金回報約3.5%

涉及的單位為柏蔚森I的5座低層G室，實用面積469平方呎，屬兩房間隔。成交記錄冊顯示，業主於7月以828萬元買入單位，並選用發展商提供的「匠心租務安排」付款計劃。

發展商將為單位提供為期兩年租務安排，由發展商提供指定租客。每年租金為單位樓價的3.5%，租金每半年預繳一次。按單位成交價計，業主將於入伙並正式簽署租約後，每月獲約2.4萬元租金。

租客為發展商所設立公司

據悉，登記租客為一家名為modern riches ltd的公司，而公司董事括邱達昌、劉富強、薛南海等，全屬兩間發展商的管理層，相信是發展商為「匠心租務安排」特別設立公司向業主租用單位。

旺角SOYO雋薈開放式1.35萬租出

另外，益兆集團控股及俊和發展集團旗下旺角納米盤SOYO雋薈亦錄首宗租務成交。香港置業分行區域董事方文偉表示，是次租賃成交為雋薈低層C室，實用面積約152平方呎，屬開放式間隔，望樓景。

單位以1.35萬元放租約1星期後獲學生承租，經雙方議價以約1.05萬元成交，呎租約69.1元，屬市價成交。據悉，業主於2022年1月以357.2萬購入單位，以是次租金計，單位租金回報率3.53厘。