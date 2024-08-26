喜得利「蝕住做」工具租賃　8000部機任揀　成本最多慳9成！

昔日參與興建地標式項目、70年代亞洲最高建築物康樂大廈(現怡和大廈)，以至即將啟用啟德體育園等大型基建的本地主要建築服務供應商喜利得（HILTI），新近接受《香港01》訪問，表示過去四年投資「7位數」加強旗下建築工具租賃服務，至今已錄得500張租賃合約，該業務生意額佔集團香港一年生意總額達10%。該集團總經理梁瀚恩表示，建築工具租賃業務涉及多達7,000至8,000部工具，能夠為建造業的判頭節省成本最多九成，未來會繼續深化租賃業務。



近年香港建築業正面臨重重挑戰，成本飆升、有效管理、施工安全及可持續發展等，均屬行業經營痛點。本地主要建築服務供應商之一的喜利得，近年積極透過專業解決方案、建築工具租賃服務，協助業界節省成本的同時，提升施工效率和質量管控水平。

租賃期短至數星期、最長3年

相關建築工具租賃服務，租賃期可長可短，短至數星期，最長則可達2年至3年，每月租金低至數百元，而最大額的合約則屬於一些工程二判，月租可達約3萬至5萬元，涉及數十部工具。以租代買的形式有助減省添購工具的開支，特別是短期的項目，並能避免閒置工具造成的資源浪費。

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短期租客最高可節省成本逾九成

喜利得總經理梁瀚恩表示，採用以租代買服務的顧客，以短期而言，最高可節省逾九成的成本，因他們「慳返唔洗買」，毋需自行花費買入工具，而對長期使用工具的人士來說，估計也可以節省多達30%至50%的成本。節省成本將讓他們（判頭）享有更鬆動的現金流，讓他們更專注於發展核心業務，同時有助促進業界的循環經濟，達至可持續發展。

喜利得總經理梁瀚恩。（蔡偉南攝）

首兩年「蝕住做」 電池有問題「直接一換一」

他又指出，集團業務為全球性，其實早在20年前已經提供出租工具服務，香港公司則在10多年前開始，而在4年前疫情期時就再大力推動，至今過去四年投資「7位數」。他又憶起，自4年前加強發展租賃服務後，首兩年僅僅只有100張合約，坦言是「蝕住做」。又透露，該類出租工具出現問題時，租戶是可以隨時拿回維修廠進行維修，如果電池有問題更可以「直接一換一」，以保障使用者的安全。

關注工具安全 不想出現鴨寮街二手工具周地賣

梁瀚恩強調，集團非常關注及重視工具使用者的安全，坦言「我地唔係淨係做生意，而係唔想再見到旺角新填地街、深水埗鴨寮街啲二手工具放係地下，阿姐好平賣俾啲裝修判頭。唔好話做唔做到件事（裝修工程），堆係地下到賣，真係隨時出事（安全問題）」。

左起喜利得工程部總監游家灝、總經理梁瀚恩、市場部總監李慧蘭。（蔡偉南攝）

工具租賃業務涉7000至8000個工具

事實上，喜利得為了推動建築工具租賃服務，近年更於屯門天后路10號友德工業大廈開設顧客體驗中心，該體驗中心除了展視集團旗下的最新建築工具及技術外，更是一個規模龐大的維修中心。

梁瀚恩透露，工具租賃業務涉及7,000至8,000個工具，包括鑽機、電鑽、電批，以剪鋼根用的磨機，當中有多達7成工具已出街（出租中），餘下2至3成則為備用工具。

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「租機」業務現涉500張合約、佔公司生意一成

梁瀚恩透露，目前該「租機」業務已進一步擴大，目前已經有多達500張合約，目前該業務生意額佔集團香港一年生意總額達10%，又透露該業務需求主要來自重視「安全、生產力、環保」的顧客。

盈利能力不亮麗 形容是「揼石仔、數銀仔」

不過他坦言盈利能力並不亮麗，坦言是「揼石仔、數銀仔」，但行業有足夠客戶數量，足夠支持集團200人團隊。至於集團主力的業務依然為銷售「石屎螺絲」，佔公司整體生意額高達6成。

↓↓喜利得（Hilti）6成生意來自「石屎螺絲」↓↓

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住宅工程拖慢 料今年轉彎位、息口下調市況改善

至於會否遇上「租霸」？他則表示，採用建築工具租賃服務的顧客大多為有過往合作關係的工程公司，因此拖數不還機的「租霸」僅屬少數，若出現「唔還機」也只是無心之失。而面對壞機問題，他則表示，曾有顧客在2至3個月後把工具拿回來維修，對此集團是「歡迎」並提供免費維修，因使用者的安全最為重要。

問及樓市持續下行，不少發展商旗下住宅工程也拖慢來進行，會否影響業務，梁瀚恩坦言「有壓力，影響一定有」，不過認為2024年是轉彎位，相信息口即將下調，有助企業現金流狀況，未來會有所改善。