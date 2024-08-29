磁帶大王陳秉志中環中心最後兩層獲洽購　市傳新買家為同廈大業主

核心區寫字樓近年大幅插水，市傳再有投資者沽售當中兩層全層物業。據代理消息透露，由資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心66樓及75樓兩層全層樓面，新近獲持有該廈多層樓面的大業主星展銀行DBS洽購，惟未知實際洽購金額。



據了解，其中中環中心66樓全層，面積約26,967平方呎，現時由Regus香港辦公室空間租用，租約期至2026年10月，惟租金不詳。

至於中環中心75樓全層，面積23,901平方呎，現時由中國聯合網絡、通訊香港股份有限公司租用，月租約146萬元，呎租約61元，租約期至2027年6月份。

市傳新買家為同廈大業主星展銀行 擁同廈9層樓面

市場消息透露，上述中環中心66樓及75樓兩層全層樓面的新買家，以同廈大業主星展銀行DBS的呼聲最高。目前星展已持有該廈9層全層樓面，包括10樓、11樓、12樓、15樓、16樓、17樓、18樓、50樓及73樓。

中環皇后大道中99號中環中心。

陳秉志獲分7層中環中心 近4年不斷沽貨減持

翻查寫字樓成交紀錄，陳秉志早年夥多位投資者以402億元購入中環中心超過7成樓面，當中陳秉志持有7層。

不過陳秉志近年亦已開始沽售中環中心物業，其中早於2020年8月份，陳秉志持有的42樓「中轉樓層」的70%業權，以約4億元易手，新買家為持有該樓層30%業權的朱李月華，交易完成後，朱太持有42樓全部業權。是次成交呎價約2.7萬元。及後在2020年10月，陳秉志又以約9.8億元沽出中環中心48樓全層，面積25,695方呎，成交呎價約3.8萬元。

而在2021年7月則以約6.74億元沽出25樓全層，成交呎價約2.7萬元。至於在2023年12月陳秉志則以7.5億元沽出67樓全層，呎價約27,812元。此外，陳秉志持有的39樓則採用拆售形式沽貨。

陳秉志同時沽售多個舖位

事實上，陳秉志近年也頻頻沽售各類資產，如在7月份以約1.2億元沽出西環德輔道西面積逾萬呎的巨舖，較2021年買入價近1.54億元，貶值近3,400萬元或22%。同月初又以4,850萬元沽出旺角西洋菜南街148號地舖，呎價53,889元。最新成交價較原先叫價累劈2,150萬元，減幅超過3成。

九旬老炒家1.14億「接火棒」 貼錢認輸離場

中環中心近月亦有矚目成交個案，一位年逾九旬的林姓投資者以4,200萬元沽出中環中心22樓11室，帳面勁蝕63%，樓價蒸發約7,200萬元，而成交呎價則低至約1.3萬元，創該廈過去十多年新低水平。

翻查資料指，長實地產（1113）在2017年11月以約402億元，出售中環中心75%業權，承接買家為由多名投資者合組的財團，平均呎價約3.3萬元。

中環中心22樓11室，建築面積3,184平方呎。（代理圖片）