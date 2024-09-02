據報富豪系iclub旗下6家酒店擬放售　估值百億

酒店放售個案增加。有本地報道指出，富豪產業信託（1881）及富豪酒店（0078）擬放售旗下iclub （富薈酒店）6幢市區酒店、共涉1,411間酒店房間，市場估值約100億元，平均各房間約值709萬元。



報道稱，iclub旗下6幢酒店，較早時獲一組買家以約50億元洽商，惟與發展商意向價有相當距離，據悉發展商暫時未作考慮，亦未有主動放售上述6幢酒店，但過去幾年間則不時接獲個別準買家洽商。

以精品酒店作定位的iclub，旗下共設6幢酒店，包括富薈土瓜灣酒店（340間房）、富薈炮台山酒店（338間房）、富薈上環酒店（248間房）、富薈灣仔酒店（99間房）、富薈旺角酒店（288間房）、富薈尚乘上環酒店（98間房），合共1,411間酒店房間，客房面積介乎151至700方呎，大部分屬開放式間隔，個別酒店則提供家庭套房或兩房設計的房間。