中海外維港．雙鑽示位曝光　輕奢風設計、兩房實用無走廊｜多圖

由中國海外（0688）發展，位於啟德跑道區Park Peninsula的維港．雙鑽昨日上載樓書，涉及702伙。發展商今日（9月3日）隨即開放三伙示範單位予傳媒參觀， 涉及為一對兩房經改動及無改動示範單位，以及一伙一房無改動示範單位。



↓↓1B座28樓H室連裝修經改動示範單位↓↓

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兩房經改動示位採輕奢風設計

其中，連裝修經改動示範單位參照1B座28樓H室搭建，實用面積為493平方呎，附有22平方呎露台以及16平方呎工作平台，屬兩房間隔。單位採輕奢風設計，以雲石及金屬作為設計主調。另外浴室亦改以半透明設計。

↓↓1B座28樓H室無改動示範單位↓↓

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兩房實用無走廊 客飯廳以長形設計

另外，無改動示範單位同樣參照1B座28樓H室搭建，實用面積為493平方呎，附有22平方呎露台以及16平方呎工作平台，屬兩房間隔。全屋不設走廊位置，間隔實用。單位客飯廳分明採長方形設計，外接三合一露台，廚房以梗廚設計。

至於主人房及客房與客飯廳屬同一座向望同一景觀，兩間睡房間隔方正，房內設有落地玻璃窗戶以提升空間感。不過浴室無窗屬「黑廁」設計。

↓↓1A座28樓B室無改動示範單位↓↓

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一房示位廚房以開放式設計 設於門口位置

另外，無改動示範單位同樣參照1A座28樓B室搭建，實用面積為305平方呎，附有22平方呎露台以及16平方呎工作平台，屬一房間隔。單位客飯廳同樣以長方形設計，外接三合一露台。廚房以開放式設計，設於單位門口位置。

至於主人房與客飯廳屬望同一景觀，亦有落地玻璃窗戶以提升空間感。不過浴室同樣無窗屬「黑廁」設計。