馬亞木家族2.28億放售尖沙咀半島中心全層　較16年前買入價高8成

資深投資者積極抛售商廈物業。「小巴大王」馬亞木家族持有的尖沙咀麼地道半島中心2樓全層單位，最新以意向價4.2億元放售，呎價約7,338元。據悉，馬亞木家族於2008年6月以2.28億元買入全層，現叫價較買入價高出約1.92億元，升幅超過8成。



美聯旺舖高級區域營業董事張殷焌表示，上述物業為尖沙咀東部麼地道67號半島中心2樓全層，建築面積約57,240平方呎。單位設有多個出入口，可透過商場扶手電梯及升降機前往，亦設有獨立扶手電梯，可由地面直接前往物業。内亦設有寬闊落地玻璃窗，可飽覽噴水池景。單位最新叫價4.2億元放售，呎價約7,338元。

馬亞木2008年2.28億買入全層

張氏續指，物業適合大型教育機構作市區校舍，免稅品店，醫療集團，百貨公司等集團使用，放盤罕有，料短期內將獲實力用家承接。

資料顯示，馬亞木家族於2008年透過人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED）公司名義，以2.28億元買入全層，持貨16年，現叫價較買入價高出約1.92億元，升幅約84%。