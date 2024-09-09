中原投資1.8億購尖沙咀栢薈酒店　將改為學生公寓、提供150個床位

中原投資今日（9日）宣佈，已斥資1.8億購入尖沙咀栢薈酒店，落實將打造學生公寓項目，預計提供約150個床位，預計翻新費用約2,000萬元。



中原投資總裁葉明慧表示，早前中原投資斥資1.8億購入尖沙咀栢薈酒店，成交呎價約7,300元左右。未來打算打造成學生公寓項目，預計提供約150個床位。項目將配備現代化的設施，包括24小時保安、高速網絡、休憩區、學習區等等，以滿足學生對居住環境的需求。預計翻新費用約2,000萬元。

計劃未來2至3年持續投資數千個床位

葉明慧補充，本次投資是中原投資在香港市場的第一步，未來還將繼續增加在香港的投資和發展。目標在未來2至3年間投資2,000至3,000個床位，希望把香港打造成亞洲區最有規模的學生公寓投資市場之一，吸引更多環球基金和資本來港投資。他們保守估計未來幾年學生公寓市場的市值將高達逾4萬億港元。