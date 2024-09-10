The YOHO Hub II第6座涉469伙　主打三房戶　最快下周公佈價單

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 今日（10日）公佈最新部署，項目第6座共提供469伙單位，戶型涵蓋一房至四房，最快將於下周開放現樓示範單位及公布價單，預告將以市價發售。



新地代理執行董事陳漢麟表示，The YOHO Hub II 第6座共涉及469伙單位，房型涵蓋一至四房間隔，實用面積由338平方呎至1,035平方呎。當中一房佔47伙，實用面積388平方呎；兩房佔187伙，實用面積由447至492平呎；三房佔234伙，實用面積538至905平方呎；四房佔1伙，實用面積1,035平方呎。

The YOHO Hub II 第6座部署方面，最快於下周開放現樓示範單位及公布價單，預告將以市價發售。至於早前推出的第8座單位已全數沽清，吸金近40億元，業主亦已陸續收樓。

下月推售啟德天璽·天 料樓市下季將價量齊升

新地副董事總經理雷霆表示，集團將繼續「月月有樓賣」，坦言未來兩個月會是最忙的發展商。集團目前正推出海璇ll 招標發售，本月底亦會推元朗The YOHO Hub II ，下月將會推售啟德天璽·天。

啟德近期新盤眾多，雷霆表示相信行家會根據自己的項目條件開價。留意到今年租金急升，料供樓抵過租時候亦將來臨。至於市場預期美國將減息，雷霆亦料屆時定存息口下降，資金將會重新流入物業市場，預期樓市下季將價量齊升，恢復年初情況。