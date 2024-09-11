盈信灣仔One Wood Road轉陣　10伙招標單位改價單賣　入場費985萬

盈信控股旗下灣仔活道1號新盤One Wood Road，在6月份以招標形式推出首批12伙，不過一直未有成交。該盤「轉陣」調整銷售部署，今日（11日）公布首張價單，涉及10伙，折實平均呎價約2.3萬元，入場費984.9萬元起。另落實下周一 （16日）起展開銷售該10伙。



值得留意的是，One Wood Road今次首張價單推出的10伙單位，為早前6月份招標的單位之一，反映發展商由「招標」變陣改為透過價單發售。



折實入場984.87萬 屬兩房間隔

One Wood Road首張價單涉及10伙，屬兩房間隔，實用面積為460平方呎，價單售價由1,308.8萬元至1,551萬元，價單呎價由28,452元至33,717元，扣除最多24.75%折扣優惠後，折實售價由984.87萬元至1,167.13萬元，價單呎價由21,410元至25,372元。

太古EIGHT STAR STREET 2021年3月推 折實均價36,936元

參考同區新盤屬於太古地產（1972）於2021年3月推出灣仔星街8號單幢盤EIGHT STAR STREET，首張價單涉及30伙，折實均價36,936元，一房戶入場價1,551.3萬元。

其次為賭王「四太」梁安琪旗下尚嘉控股於2017年6月推出灣仔壹嘉，首張價單涉及52伙，折實均價26514元，開放式戶入場價685.5萬元；另由信置（00083）等合作發展的囍滙第一期，首張價單涉及50伙，折實均價18,346元，一房戶入場價825.99萬元。

↓One Wood Road15樓A室示範單位↓

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提供42伙、全數採梗廚設計

One Wood Road項目提供42伙，屬單幢盤設計，戶型涵蓋兩至三房，實用面積由460至1,284平方呎。標準樓層一梯兩伙，設兩部升降機出入，單位全數採梗廚設計。

翻查資料顯示，盈信控股於2018年中透過強拍以底價4.85億元統一業權，樓面地價約1.16萬元，可建樓面最高約4.2萬平方呎，總投資額涉約10億元。