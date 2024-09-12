莫華倫家族連環沽貨 723萬蝕賣西營盤明徳山一房 7年實蝕一球
撰文：李明珠
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著名歌唱家莫華倫家族繼上月減持中半山寶雲山莊單位後，最新再蝕讓沽出一伙西營盤明徳山單位，成交價723萬元，呎價23,025元。家族成員於7年前一手買入單位，帳面蝕讓53萬元或7%。若連同使費計算料需實蝕90萬元離場。
市場消息指，該單位為西營盤明徳山中層B室，實用面積314平方呎，一房間隔。單位最新以723萬元沽出，折合呎價23,025元。
資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為低層B室，面積間隔相同，於5月以736萬元沽出。是次單位雖然位處較高的樓層，但較低層單位賣平13萬元或近2%。
莫華倫家族成員一手入市、7年實蝕90萬
原業主為著名歌唱家莫華倫家族之成員，其於2017年以776萬元一手購入單位，及後曾於2021年以860萬元作內部轉讓。撇除內部轉讓個案，持貨7年至今轉售帳面蝕讓53萬元，單位貶值7%。若連稅務等使費計算，料需實蝕約90萬元。
除是次單位外，莫氏亦於上月以4,702萬元沽出中半山寶雲山莊一伙三房單位。由於寶雲山莊由該家族於早年發展，相信為獲利成交。
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