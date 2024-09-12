3客爭紅磡海濱南岸三房　擁鯉魚門全海景　買家零議價960萬搶購

二手交投淡靜，不過部分優質單位卻獲多名買家爭購，並逆市以高價賣出。紅磡海濱南岸一伙三房海景單位最新以960萬元沽出，呎價16,299元。原業主於2009年買入單位帳面獲利448.5萬元離場，單位升值88%。



中原地產分區營業經理袁顯岸表示，該單位為1座高層D室，實用面積589平方呎，採三房兩廁間隔，單位座向東南方，擁鯉魚門全海景，屬屋苑優質戶。單位以960萬元放盤後，3天内即吸引3組買家洽購。

當中新買家深知屋苑同類型放盤較罕有，而且見有其他買家進行洽購，因此決定不議價以960萬元搶先承接單位，折合呎價16,299元。

高估價出售、15年獲利448.5萬

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為946萬元，可見是次單位成交價較估價高出約14萬元或1.5%。

原業主於2009年3月以511.5萬元一手買入單位，持貨15年，帳面獲利448.5萬元，單位期内升值88%。

紅磡海濱南岸